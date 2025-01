Tumores das unhas

Tumores não cancerosos (benignos) e cancerosos (malignos) podem afetar a unidade ungueal, causando alterações na textura e/ou cor da unha (distrofia). Muitos desses são tumores que se originam nos tecidos ao redor, mas não na unha.

Os tumores não cancerosos incluem cistos mixoides (inchaços benignos, preenchidos de líquido), granulomas piogênicos e paragangliomas.

Os tumores cancerosos incluem a doença de Bowen (uma forma precoce de câncer de pele), carcinoma de células escamosas e melanoma maligno. Quando os médicos suspeitam de câncer, eles realizam uma biópsia e podem recomendar a completa remoção do tumor assim que possível.

Cisto mixoide Imagem © Springer Science+Business Media

Uma banda escura na unha pode ser o sinal inicial de melanoma maligno da unha. As células pigmentadas do tecido que fabrica a unha, conhecido como matriz ungueal, podem se tornar malignas e evoluir para um melanoma. Um sinal preocupante é conhecido como o sinal de Hutchinson. O sinal de Hutchinson é uma descoloração negra, marrom ou cinza que se estende até a área ao redor da unha, como a cutícula ou a prega ungueal (a dobra de pele dura nos lados da placa ungueal onde a unha e a pele se encontram). Este sinal pode significar que há um melanoma no leito ungueal (o tecido mole por baixo da placa ungueal que prende a unha ao dedo). Quando este sinal está presente, os médicos realizam uma biópsia da anormalidade do leito ungueal. O melanoma também pode ocorrer sem o sinal de Hutchinson.