Retroníquia é uma forma menos comum de paroníquia.

A retroníquia ocorre quando a placa ungueal (a parte dura da unha formada pela proteína queratina) cresce para dentro da prega ungueal. Múltiplas gerações de novas placas ungueais podem, então, crescer uma por cima da outra em uma pilha sob a placa ungueal velha, pois a matriz ungueal e a placa ungueal velha já não estão alinhadas. O crescimento de uma nova placa ungueal empurra a unha velha para cima.

A retroníquia afeta mais frequentemente as unhas dos dedões do pé e é causada por lesões repetitivas na unha, na maioria das vezes, por calçar sapatos apertados ou realizar atividades que levam à lesão da unha do pé.

Na fase aguda, esse quadro clínico é doloroso e causa inflamação da prega ungueal, coloração amarela ou branca da placa ungueal (xantoníquia) e o crescimento de novo tecido conjuntivo nas áreas inflamadas (tecido de granulação).

Retroníquia aguda Ocultar detalhes Esta imagem mostra inflamação da prega ungueal e coloração amarelada da placa ungueal (xantoníquia), que são características de retroníquia aguda. Imagem cedida por cortesia do Dr. Chris G. Adigun.

Na fase crônica, a inflamação se resolve, mas a placa ungueal fica espessa e se separa do leito ungueal. Camadas de placas ungueais podem se empilhar, e a cutícula está faltando. A unha fica com camadas, e nenhum ou poucos resíduos se acumulam sob a unha. Os tecidos ao redor da unha podem também ficar inchados, vermelhos e sensíveis. Exames podem ajudar a diferenciar entre onicomicose e retroníquia, mas apenas algumas vezes.

Retroníquia crônica Ocultar detalhes Nesta imagem de retroníquia crônica, as unhas são empilhadas e a cutícula está faltando. O tecido ao redor da unha está inchado, vermelho e sensível. Imagem cedida por cortesia do Dr. Chris G. Adigun.

Os médicos diagnosticam retroníquia crônica por sua aparência, incluindo as camadas de placa ungueal e a ausência da cutícula.

