Paroníquia crônica

Evitar exposição excessiva à água

Corticosteroides ou tacrolimo

Às vezes, injeções de corticosteroides na prega ungueal

Às vezes, um medicamento antimicótico

Às vezes, cirurgia

Manter as mãos secas e protegidas pode ajudar na recuperação da cutícula e fechar o espaço entre a prega ungueal e a placa ungueal. Luvas ou cremes barreira são usados se for necessário contato com água.

Cremes à base de corticosteroides aplicados na unha podem ser úteis. Corticosteroides também podem ser injetados na prega ungueal. Também pode ser administrado tacrolimo em creme.

Os medicamentos antimicóticos (como fluconazol tomado por via oral) são administrados somente se as pessoas estiverem em risco de serem colonizadas por Candida.

A cirurgia da prega ungueal pode ser necessária para pessoas que têm uma doença grave ou aquelas cuja doença é difícil de tratar com outros métodos.