A paroníquia aguda é uma infecção bacteriana da prega ungueal.

Na paroníquia aguda, bactérias (geralmente Staphylococcus aureus ou estreptococos) entram por uma ruptura na pele resultante de um pedaço de pele separado da unha, de traumatismo em uma prega ungueal (a dobra de pele dura nos lados da placa ungueal onde a unha e a pele se encontram), perda da cutícula (a pele na base da unha) ou irritação crônica (como a causada por água e detergentes). A paroníquia aguda nos dedos das mãos é mais comum entre pessoas que mordem ou chupam os dedos. Nos dedos dos pés, a infecção frequentemente começa em uma unha encravada. Alguns medicamentos novos usados para tratar certos tipos de câncer ou suprimir o sistema imunológico (por exemplo, depois de um transplante de órgão) às vezes também parecem causar paroníquia aguda. Esses medicamentos incluem gefitinibe, erlotinibe, sirolimo, everolimo, vemurafenibe, dabrafenibe e medicamentos relacionados.

A paroníquia geralmente é aguda, mas podem ocorrer casos de paroníquia crônica.

A paroníquia aguda se desenvolve ao longo da margem da unha (nas laterais e na base da prega ungueal). Com o passar de horas a dias, as pessoas com paroníquia aguda desenvolvem dor, calor, vermelhidão e inchaço. Pus geralmente se acumula sob a pele ao longo da margem da unha e, às vezes, debaixo da unha. Em casos raros, a infecção penetra profundamente no dedo da mão ou do pé e pode ameaçar o dedo ou, em casos extremos, o braço ou a perna. Essas infecções mais profundas ocorrem principalmente em pessoas que têm diabetes ou outros distúrbios que causam má circulação.

Paroníquia aguda do dedo Ocultar detalhes Nesta foto, os sinais de paroníquia aguda incluem vermelhidão, principalmente em um lado do dedo logo atrás da unha, e pus do outro lado. DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

O médico estabelece o diagnóstico de paroníquia aguda através do exame do dedo da mão ou do pé afetado.