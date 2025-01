As unhas infectadas têm uma aparência anormal, mas não coçam nem doem. No caso de infecções leves, as unhas apresentam manchas com descoloração branca ou amarela. Uma escamação branca, pálida, pode se espalhar lentamente pela superfície da unha. No caso de infecções mais graves, as unhas engrossam e ficam com a aparência deformada e descolorida. Elas podem se soltar do leito ungueal ( see page Tumores das unhas). É habitual acumularem-se resíduos da unha infectada sob a extremidade livre.

Onicomicose Ocultar detalhes Na foto de cima, a infecção ainda não envolve a placa ungueal inteira (a parte dura da unha formada pela proteína queratina) e uma escamação branca fica visível logo abaixo da superfície da unha. Na foto da parte inferior, a infecção é mais extensa e a unha está engrossada, deformada e amarelada. Imagens fornecidas pelo Dr. Thomas Habif.