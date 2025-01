Lesão nas unhas das mãos e dos pés

Roer as unhas (onicofagia) normalmente não causa problemas sérios ou duradouros, a menos que o leito ungueal seja lesionado. Ainda assim, existem algumas complicações possíveis:

Alterações na textura da unha, na forma ou ambas (distrofias)

Infecções (bacterianas, fúngicas e/ou virais), normalmente resultantes de pequenas áreas de trauma e danos à unha

Problemas dentários

Distrofias podem se desenvolver se o hábito crônico de roer a unha interromper a unidade ungueal, o que geralmente causa inflamação da matriz ungueal. As unhas podem desenvolver sulcos horizontais, depressões e áreas salientes, e roer a unha por períodos prolongados pode levar ao encurtamento permanente da unha. As cutículas quase sempre são danificadas, rompendo a “vedação” impermeável da unha, fazendo com que as unhas se afinem e descasquem, aumentando o risco de infecção. Por fim, cicatrizes podem afetar a matriz e cutículas, tornando a distrofia irreversível.

As infecções bacterianas frequentemente são causadas por bactérias estafilocócicas e estreptocócicas, mas podem ser causadas por Pseudomonas aeruginosa. Bolsas de pus (abscessos) podem se desenvolver ao redor da unha (como na paroníquia) ou na ponta do dedo (chamado panarício). Sem drenagem cirúrgica feita a tempo, podem levar à perda permanente da unha. Alterações permanentes na unha podem ocorrer mesmo com drenagem cirúrgica.

As infecções fúngicas, tipicamente com a levedura Candida, são muito comuns e podem também ocorrer entre pessoas que fazem a unha com muita frequência. Infecções fúngicas da unha geralmente causam inchaço das pregas ungueais e leve distrofia ungueal e, às vezes, a separação parcial da placa ungueal do leito ungueal ou a perda completa da placa ungueal (onicólise). A lesão crônica das cutículas, unhas e da pele circundante leva a uma inflamação crônica, através da qual as infecções podem entrar nas unhas. Medicamentos antimicóticos aplicados diretamente na unha (uso tópico), muitas vezes combinados com um corticosteroide tópico, são geralmente um tratamento eficaz, caso a pessoa deixe de roer as unhas.

Infecções virais comumente incluem papilomavírus humano, que causa verrugas. Os vírus podem entrar nas unhas através de pequenas áreas de lesão ao redor da unha. Essas infecções são difíceis de erradicar e se espalham facilmente entre os dedos das mãos e dos dedos das mãos para a boca e os lábios. As verrugas podem ser desagradáveis e incômodas.

Complicações dentárias podem incluir desfiguração dos dentes ou mudança de posição. Os riscos de doença gengival e infecção são também aumentados.

Para muitas pessoas, o hábito de roer unhas é leve, e um simples aconselhamento de um médico sobre as possíveis complicações (que as pessoas muitas vezes não sabem) pode encorajá-las a tentar parar. Algumas envergonham-se do hábito de roer unhas. As técnicas de mudança de hábito podem incluir a aplicação de esmaltes de unha de venda livre, que têm gosto ruim, ou uma manicure de longa duração, que bloqueia a capacidade da pessoa de roer a unha, como o esmalte em pó (“dip-powder”) feito pela manicure. Raramente, o hábito de roer unhas grave ou obsessivo pode ser um sinal de um distúrbio da saúde mental ou um transtorno de ansiedade, e as pessoas devem ser avaliadas por um profissional de saúde mental.