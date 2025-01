Deformações, distrofias e descoloração das unhas

Insuficiência renal pode fazer com que a metade inferior das unhas fique branca e a metade superior fique rosada ou com aparência pigmentada (unhas meio a meio ou unhas de Lindsay). Essa distrofia também pode ocorrer em pessoas saudáveis.

Cirrose pode fazer com que as unhas fiquem brancas, embora a parte bem superior das unhas possa permanecer rosada. Unhas intensamente esbranquiçadas, também chamadas de unhas de Terry, podem estar presentes não apenas em pessoas com cirrose, mas também em pessoas com insuficiência cardíaca crônica ou diabetes. Baixos níveis sanguíneos da proteína albumina (que podem ocorrer em pessoas com cirrose) podem causar a formação de linhas brancas horizontais nas unhas. Unhas de Terry podem, às vezes, ocorrer como parte do envelhecimento normal.