Considerações gerais sobre doenças ungueais

Muitos distúrbios podem afetar as unhas, incluindo deformação e distrofia, lesões, infecções e unhas do pé encravadas. As infecções podem envolver qualquer parte da unha, podendo ou não alterar o aspecto da unha. A maioria das infecções das unhas é fúngica (onicomicose), mas podem ocorrer infecções bacterianas e virais.

Anatomia da unha da mão Imagem

A unidade ungueal é formada pela placa ungueal (a parte dura da unha formada pela proteína queratina) e pelas estruturas circundantes. O leito ungueal fica abaixo da unha e prende a unha ao dedo. A matriz ungueal localiza-se na base da unha sendo o local a partir de onde a unha cresce. A cutícula prende a parte superior da placa ungueal à pele atrás dela. A lúnula é a forma em meia-lua na base da unha. As pregas ungueais são as dobras de pele dura na base e nos lados da placa ungueal onde a unha e a pele se encontram.