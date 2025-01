Tratamento do odor corporal

Lavar a pele frequentemente com água e sabão e lavar roupas

Às vezes, cremes antibacterianos

Uso de desodorantes ou antitranspirantes

Realizar uma limpeza duas vezes por dia com água e sabão normalmente remove as bactérias e leveduras que causam o odor. Em algumas pessoas, pode ser necessário lavar-se com um sabão antisséptico durante alguns dias, que pode ser combinado ao uso de cremes antibacterianos que contenham clindamicina ou eritromicina. Pode ser útil depilar os pelos das axilas para controlar o odor.

As roupas também devem ser lavadas com frequência. As pessoas também podem remover e lavar prontamente roupas suadas e usar desodorantes ou antitranspirantes. Os desodorantes mascaram o odor e os antitranspirantes diminuem a produção de suor.

Ocasionalmente, outros tratamentos são tentados, como injeções de toxina botulínica ou o uso de dispositivos à base de micro-ondas, lasers ou cirurgia.