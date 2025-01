A miliária rubra (brotoeja) é uma erupção cutânea pruriginosa causada pelo suor retido na pele.

(Consulte também Introdução aos distúrbios de transpiração).

Desenvolve-se quando os canais estreitos que transportam o suor para a superfície da pele ficam obstruídos. O suor retido provoca inflamação, que causa irritação (ardor), coceira e erupção cutânea caracterizada por pequenas saliências ou bolhas. Ocasionalmente, as bolhas podem causar dor.

As brotoejas são mais comuns em climas quentes e úmidos e em pessoas que transpiram mais. Todavia, pessoas que se agasalham demais em climas frios e pessoas hospitalizadas também podem desenvolver brotoejas. São mais frequentes nas áreas do corpo em que a pele entra em contato com a pele, como sob os seios, na parte interna das coxas e nas axilas. As brotoejas também ocorrem quando a pele está coberta por vestuário ou repousa contra uma superfície por um período prolongado, como em pessoas hospitalizadas que ficam deitadas de costas no leito hospitalar.

O que causa a brotoeja?

Miliária rubra Ocultar detalhes Esta foto mostra a erupção cutânea de pequenas bolhas típicas da brotoeja. Fotografia cedida por cortesia do Dr. David M. Pariser.

Diagnóstico de brotoeja Avaliação médica Os médicos diagnosticam brotoejas com base no aspecto da erupção cutânea e se a pessoa esteve em um ambiente quente ou agasalhada demais ou hospitalizada em repouso no leito.