Algumas pessoas transpiram muito pouco (um quadro clínico chamado hipoidrose).

(Consulte também Introdução aos distúrbios de transpiração).

Se a pessoa for incapaz de tolerar o calor ou tiver uma diminuição da transpiração em uma grande parte do corpo, poderá sofrer superaquecimento. No entanto, a diminuição da transpiração é normalmente limitada a uma área específica do corpo.

A diminuição da transpiração pode ser causada por uma lesão na pele (como traumatismo, radiação, infecção [como doença de Hansen] ou inflamação) ou por um distúrbio reumático sistêmico (autoimune) (como esclerose sistêmica, lúpus eritematoso sistêmico ou síndrome de Sjögren) que definha as glândulas sudoríparas.

A diminuição da transpiração também pode ser causada por medicamentos, especialmente aqueles com efeitos anticolinérgicos (consulte a barra lateral Anticolinérgicos: o que isso significa?). Danos nos nervos causados por diabetes (neuropatia diabética) também podem diminuir a transpiração, assim como uma variedade de doenças genéticas.

Algumas doenças genéticas podem causar a diminuição da sudorese. Uma doença genética rara faz com que a pessoa não consiga produzir suor, um quadro clínico denominado anidrose.

Às vezes, as pessoas que passam por insolação muito grave param de transpirar.

Diagnóstico de hipoidrose Avaliação médica Um médico faz o diagnóstico de diminuição da transpiração ao observar a pessoa.