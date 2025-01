Por vezes, as manchas pequenas escurecem (repigmentam-se) quando se aplica um tratamento com cremes à base de corticosteroides fortes. Medicamentos, como tacrolimo ou pimecrolimo, podem ser aplicados às manchas no rosto ou na virilha, onde os cremes à base de corticosteroides fortes podem causar efeitos colaterais. Um creme contendo calcipotrieno (também chamado calcipotriol), que é uma forma de vitamina D, e betametasona (um creme de corticosteroide) são mais eficazes em conjunto do que cada um dos cremes usado individualmente.

Ruxolitinibe creme está disponível para o tratamento do vitiligo. No entanto, a despigmentação pode reaparecer após a interrupção no uso desse medicamento.

Algumas pessoas utilizam bronzeadores, colorações para a pele ou maquiagem para escurecer a área afetada.