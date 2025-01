Cremes descolorantes para a pele

Às vezes, peeling químico ou tratamentos a laser

Proteção solar

Os tratamentos aplicados na pele serão eficazes somente se a hiperpigmentação afetar as camadas superiores da pele. Os cremes descolorantes para a pele, que contêm hidroquinona, tretinoína ou um corticosteroide, podem ser usados em combinação para ajudar a clarear as manchas escuras. No entanto, a hidroquinona deve ser usada somente sob orientação médica, pois o uso prolongado pode causar uma forma de hiperpigmentação permanente. Um creme contendo ácido azelaico pode ser usado em combinação ou no lugar de hidroquinona, tretinoína ou de ambas.

Os médicos podem tentar um peeling químico com ácido glicólico ou tricloroacético em pessoas cujo melasma não clareia com cremes descolorantes.

É seguro usar creme de ácido azelaico e peeling químico com ácido glicólico durante a gestação. Hidroquinona, ácido tranexâmico, peeling com ácido tricloroacético e tretinoínanão são seguros para uso durante a gestação.

Também são utilizados tratamentos com laser e ácido tranexâmico, que é um medicamento tomado por via oral.

Durante e depois do tratamento, as pessoas devem ter estrita proteção ao sol, pois a pele acaba ficando mais propensa à queimadura do sol. Até mesmo a exposição ao sol por poucas horas pode fazer a hiperpigmentação começar novamente nas áreas tratadas, o que acaba desfazendo os resultados de meses de tratamento.

As pessoas com melasma devem usar protetores solares com um fator de proteção solar (FPS) de 50 ou mais, usar roupas de proteção solar com um fator de proteção UV (FPU) de 50 ou mais e evitar a exposição solar para evitar que o quadro piore. A maioria dos protetores solares químicos protege a pele da luz ultravioleta, mas não da luz visível. As pessoas devem usar um protetor solar matizado que também contenha óxido de zinco ou dióxido de titânio, que são minerais naturais que fornecem um bloqueio físico contra a luz visível. Para maior proteção, as pessoas podem usar um protetor solar que contenha minerais e antioxidantes. Para obterem ainda mais proteção, as pessoas podem tomar o suplemento nutricional Polypodium leucotomos por via oral.

Se a pele for protegida do sol, o melasma muitas vezes diminui depois da gravidez ou depois que cessar o uso de anticoncepcional oral. Em homens, o melasma raramente diminui.