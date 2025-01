Considerações gerais sobre a pigmentação da pele

Melanina é o pigmento marrom que produz as diversas tonalidades e cores da pele humana, do cabelo e dos olhos. A coloração (pigmentação) é determinada pela quantidade de melanina na pele. Sem a melanina, a pele teria uma cor branco-pálida, com tons de rosa, devido ao sangue que flui sob a pele.

Pessoas de tez clara produzem muito pouca melanina; pessoas de pele escura produzem quantidades moderadas e pessoas de pele muito escura produzem o máximo. Pessoas com albinismo têm pouca ou nenhuma melanina e, portanto, sua pele tem o aspecto branco ou rosa pálido.

Geralmente, a melanina é distribuída de forma bem uniforme na pele, mas às vezes as pessoas têm manchas ou placas de pele com mais melanina. Os exemplos dessas manchas incluem sardas, manchas senis (lentigos) e melasma.

Melanócito Imagem

A melanina é produzida por células especializadas chamadas melanócitos. Os melanócitos estão espalhados entre as demais células na camada mais profunda da camada superficial da pele (epiderme) chamada camada basal. Depois de a melanina ser produzida, difunde-se para outras células cutâneas próximas.