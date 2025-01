Proteção solar

Para estrabismo, cirurgia

Não há tratamento para reverter o albinismo.

Como pessoas com albinismo correm um risco maior de câncer de pele, elas devem realizar exames de pele regulares e devem adotar medidas para prevenir queimadura de sol e diminuir o risco de câncer de pele, incluindo:

ficar fora da incidência direta da luz solar

usar óculos de sol com proteção ultravioleta (UV)

usar roupas com proteção solar com um fator de proteção ultravioleta (FPU) classificado em 50 ou mais

aplicar protetor solar contra luz UVA e UVB com fator de proteção solar (FPS) 50 ou superior

Você sabia que...

O grau de proteção das roupas contra luz UV varia. Em geral, quanto mais pesado for o tecido, mais proteção oferece. As roupas também podem ser tratadas com uma substância que aumenta temporariamente o FPU. Roupas com fator de proteção ultravioleta (FPU) se tornam mais confortáveis e fáceis de encontrar na maioria das lojas de artigos esportivos e diversos varejistas. Roupas com classificações mais altas oferecem maior proteção.

Os médicos podem corrigir o estrabismo com um procedimento cirúrgico.