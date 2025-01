Possíveis causas identificáveis de urticária crônica são as mesmas que as de urticária aguda. No entanto, na grande maioria dos casos, uma causa não pode ser identificada (é idiopática). Acredita-se que a maioria dos casos de urticária crônica que não têm uma causa identificável ocorrem devido a uma reação autoimune que não tem uma causa detectável propriamente dita. No entanto, todos os esforços devem ser feitos para identificar uma causa, porque a eliminação de uma causa é a melhor abordagem ao tratamento.

Às vezes, a causa passa facilmente despercebida, por exemplo, quando as pessoas consomem um alimento repetidamente e não sabem que tal alimento é a causa, como um conservante ou corante nos alimentos ou penicilina no leite. Muitas vezes, mesmo com os melhores esforços, a causa permanece não identificada.

A urticária crônica pode durar meses ou anos e depois sumir sem nenhuma razão aparente.