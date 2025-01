Líquen simples crônico

Medidas para aliviar a coceira e para ajudar as pessoas a pararem de coçar e esfregar

Corticosteroides

Anti-histamínicos

Se uma causa para o prurido puder ser identificada, ela é tratada.

Uma pomada corticosteroide forte é aplicada no local. As pessoas podem aumentar os efeitos da pomada de corticosteroides cobrindo a área com um pedaço de plástico e deixando ele no local durante a noite. Produtos de fita cirúrgica comercial saturada com um corticosteroide ajudam a aliviar a coceira e a inflamação e protegem a pele do ato de coçar. Em pequenas áreas, o médico pode injetar corticosteroides de efeito prolongado sob a pele para controlar a coceira.

Os médicos podem prescrever anti-histamínicos por via oral. Agentes hidratantes (emolientes) e creme de capsaicina também podem ser aplicados nas áreas afetadas.

Quando a doença se desenvolve ao redor do ânus ou da região genital, o melhor tratamento é um creme com corticosteroides.