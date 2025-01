Dermatite seborreica

Em bebês, o couro cabeludo pode ser lavado diariamente com um xampu infantil suave, e pode-se massagear o couro cabeludo ou a face com um creme com hidrocortisona a 1% a 2,5% ou um óleo com fluocinolona. Cremes antimicóticos, como cetoconazol a 2% ou econazol a 1%, podem ser úteis em casos graves.

Nas crianças pequenas que apresentam uma crosta espessa no couro cabeludo, pode-se esfregar óleo mineral, azeite ou um gel com corticosteroide suavemente sobre a área afetada, todas as noites, com uma escova de dentes macia. O couro cabeludo é lavado diariamente com o xampu até que as escamas espessas desapareçam.