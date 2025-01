Dermatite atópica (eczema)

Coçar e esfregar a pele pode lesioná-la, permitindo a passagem de bactérias que provocam infecções da pele, dos tecidos abaixo da pele e dos linfonodos circundantes. Também pode haver inflamação e descamação disseminadas da pele.

Nas pessoas que sofrem de dermatite atópica, a infecção pelo vírus do herpes simples, que em outras pessoas costuma afetar uma pequena área com pequenas bolhas levemente dolorosas, pode causar uma doença séria, com dermatite extensa, formação de bolhas e febre alta (eczema herpético).

Eczema herpético Ocultar detalhes Nas pessoas que sofrem de dermatite atópica, a infecção pelo vírus do herpes simples pode causar uma doença séria, com dermatite extensa, formação de bolhas e febre alta (eczema herpético). © Springer Science+Business Media

As pessoas com dermatite atópica também têm mais tendência a desenvolver outras infecções na pele causadas por vírus (como verrugas e molusco contagioso, que são comuns) e infecções fúngicas da pele.

As pessoas que sofrem de dermatite atópica também têm risco maior de reações alérgicas de contato. Essas reações de contato são desencadeadas quando a pele entra em contato com um alérgeno, que é uma substância que sensibiliza a pele. Por exemplo, alergias de contato ao níquel, o alérgeno de contato mais comum, são duas vezes mais comuns entre pessoas que sofrem de dermatite atópica do que entre pessoas que não têm dermatite atópica.