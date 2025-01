Considerações Gerais Sobre Dermatite

Exame médico

Testes cutâneos ou exames de sangue ou ambos

Algumas vezes, biópsia

Os médicos baseiam o diagnóstico de dermatite nos sintomas da pessoa, no aspecto da erupção cutânea e em que parte do corpo ela se manifesta. Os médicos procuram determinar se a pessoa entrou em contato com uma substância irritante, tem alguma alergia ou está com uma infecção.

Para confirmar o diagnóstico, os médicos podem fazer certos testes, tais como o teste de contato ou exames de sangue. Eles podem tirar amostras de pele e enviá-las a um laboratório (biópsia).