Considerações gerais sobre o crescimento capilar

O pelo origina-se nos folículos pilosos. Esses folículos estão localizados na derme, que é a camada da pele que fica entre a epiderme (a camada superficial) e a camada adiposa (também chamada camada subcutânea). Os folículos pilosos estão presentes em todas as partes da pele, exceto nos lábios, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Os pelos e cabelos novos são formados no bulbo piloso que se encontra na base do folículo piloso. As células vivas do bulbo multiplicam-se e estendem-se para cima. Essas células tornam-se rapidamente desidratadas, morrendo e ficando compactas, dentro de uma massa densa e dura, que forma o eixo piloso. O eixo piloso, composto por proteínas mortas, está coberto por um revestimento delicado (cutícula) com escamas, que se assemelham a lâminas.

Sob a superfície da pele

Os pelos e cabelos devem sua cor a um pigmento denominado melanina, que também é responsável pela cor da pele. As cores dos pelos e cabelos humanos originam-se de dois tipos de melanina: a eumelanina, presente em pelos e cabelos pretos ou castanhos e a feomelanina em pelos e cabelos castanho-avermelhados ou ruivos. A eumelanina diluída confere aos pelos e cabelos a cor loira.

Os pelos e cabelos crescem em ciclos. Cada ciclo corresponde a uma fase de crescimento que dura um longo período, seguida de uma curta fase de transição e, depois, uma fase de repouso. No final da fase de repouso, os pelos e cabelos caem e novos começam a crescer no folículo, indicando que o ciclo será repetido. As sobrancelhas e os cílios têm uma fase de crescimento de 1 a 6 meses. Os cabelos têm uma fase de crescimento de 2 a 6 anos. Geralmente, cerca de 50 a 100 fios de cabelo chegam, todos os dias, ao final da fase de repouso, caindo.

Os hormônios masculinos (andrógenos, como testosterona e diidrotestosterona), que estão presentes tanto nos homens como nas mulheres, embora em quantidades diferentes, regulam o crescimento dos pelos e cabelos. A testosterona estimula o crescimento de pelo no púbis e nas axilas. A diidrotestosterona estimula o crescimento de pelos na região da barba, e a perda de cabelos no couro cabeludo.

As alterações capilares incluem:

A maioria das alterações capilares não é grave, nem apresenta risco à vida, mas frequentemente elas são vistas como problemas estéticos importantes que requerem tratamento.

A caspa não é uma alteração capilar, mas sim um distúrbio da pele (dermatite seborreica) do couro cabeludo.