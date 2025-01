Corticosteroides

Medicamentos ou produtos químicos aplicados diretamente na pele

Às vezes, baricitinibe, ritlecitinibe ou metotrexato

A alopecia areata pode ser tratada com corticosteroides. No caso de pequenas áreas de calvície, normalmente se injeta corticosteroides sob a área de calvície, e o minoxidil também pode ser aplicado diretamente na área de calvície. No caso de áreas maiores, pode-se aplicar corticosteroides no couro cabeludo ou, mais raramente, eles podem ser tomados por via oral.

Outros tratamentos para alopecia areata envolvem aplicação de produtos químicos, como antralina, difenilciclopropenona ou dibutilester do ácido esquárico ao couro cabeludo para induzir uma leve reação irritante ou leve reação alérgica que, às vezes, promove o crescimento capilar. Esses tratamentos são em geral administrados a pessoas que apresentam perda de cabelo amplamente disseminada e que não tenham sido beneficiadas por outros tratamentos.

Para casos mais graves, as pessoas podem receber metotrexato administrado por via oral. Esse medicamento pode ser combinado com corticosteroides tomados por via oral. Baricitinibe e ritlecitinibe, medicamentos chamados inibidores da janus quinase (JAK) (usados no tratamento de outras doenças autoimunes e do sangue) são úteis no tratamento da alopecia areata.

Às vezes, os médicos usam psoraleno e terapia com luz ultravioleta A (PUVA) em pessoas para as quais a terapia convencional não funciona. Essa terapia não é amplamente usada devido ao seu sucesso limitado e às altas taxas de recidiva de pessoas que a usam.

O médico e a pessoa podem optar por deixar a alopecia areata se resolver espontaneamente, o que às vezes acontece sem tratamento, nos casos mais leves. Em algumas pessoas, o cabelo pode voltar a crescer dentro de vários meses. Em pessoas com perda de cabelo amplamente disseminada, é pouco provável que o cabelo volte a crescer.