Depende da gravidade

Para pessoas com um caso leve de hidradenite supurativa, o médico injeta corticosteroides na região e prescreve antibióticos, como tetraciclina, minociclina, eritromicina ou clindamicina, por via oral, por cerca de 7 a 10 dias. Clindamicina e cremes de resorcinol aplicados na pele (uso tópico) são igualmente administrados, e a área deve ser lavada com peróxido de benzoíla. Todos esses medicamentos podem ser usados em conjunto ou isoladamente.

Para pessoas com um caso moderado de hidradenite supurativa, o médico prescreve os mesmos antibióticos orais que os usados para casos leves, e às vezes rifampicina (outro antibiótico oral), mas por um período mais longo (2 a 3 meses). Para as mulheres, o médico pode receitar medicamentos que suprimem os efeitos de hormônios sexuais masculinos, como contraceptivos orais, espironolactona ou finasterida. O médico pode fazer uma incisão no abscesso para drenar o pus. Os tratos sinusais são abertos e drenados.

Para pessoas com um caso grave de hidradenite supurativa, o médico receita infliximabe (na veia) ou adalimumabe ou secuquinumabe (por injeção cutânea) para reduzir a inflamação. O uso de isotretinoína ou acitretina (por via oral), durante vários meses, pode reduzir a inflamação. Se o distúrbio persistir, o médico remove a área afetada e depois repara a pele ou faz um enxerto de pele. Também é possível realizar um tratamento a laser para retirar a pele ou os pelos danificados.

Embora uma boa higiene não cure o quadro clínico, todas as pessoas com hidradenite supurativa devem manter uma boa higiene e tratar a pele com suavidade. Receber suporte psicológico e evitar alimentos hiperglicêmicos, que são ricos em carboidratos e açúcares simples ou processados, pode ajudar, bem como perder peso.