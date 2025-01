Medicamentos usados para tratar acne leve são aplicados na pele (medicamentos tópicos). Eles funcionam matando as bactérias (antibióticos) ou também secando ou desobstruindo os poros (comedolíticos). Os cremes mais antigos que são vendidos sem receita médica e que contêm ácido salicílico, resorcinol ou enxofre podem ajudar, secando as espinhas e provocando uma ligeira descamação.

Os medicamentos tópicos prescritos mais comuns para espinhas e comedões é a tretinoína. A tretinoína é muito eficaz, mas irritante para a pele, tornando-a mais sensível à luz solar. Por isso, os médicos administram esse medicamento com prudência, iniciando com baixas concentrações e aplicações pouco frequentes, que podem ser aumentadas aos poucos. Pessoas que não conseguem tolerar a tretinoína recebem tratamento tópico com adapaleno, ácido azelaico, ácido glicólico ou ácido salicílico.

Pessoas que também têm inflamação (com espinhas ou pústulas) são tratadas com tretinoína combinada com peróxido de benzoíla, um antibiótico tópico, ou ambos. Os dois antibióticos tópicos prescritos com maior frequência são a clindamicina e a eritromicina. Espuma de minociclina e dapsona são outros antibióticos tópicos. Não se deve usar antibióticos tópicos, exceto quando tomados em combinação com um retinoide, como a tretinoína ou o peróxido de benzoíla. O peróxido de benzoíla está disponível com ou sem receita. O ácido glicólico pode ser usado juntamente com a tretinoína, porém não é mais comumente usado.

Cravos e comedões podem ser removidos (chamado extração) por um médico usando agulhas estéreis e instrumentos chamados extratores de comedões.

Antibióticos tomados por via oral (como a doxiciclina, minociclina, tetraciclina, eritromicina) podem ser prescritos a pessoas que têm acne mais extensa que não pode ser tratada apenas com medicamentos de uso tópico.