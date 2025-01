Texas A&M University, College of Dentistry

Ranger os dentes (bruxismo) é quando a pessoa cerra ou esfrega os dentes.

Pode ocorrer ranger de dentes durante o sono (chamado bruxismo do sono) e enquanto acordado (bruxismo de vigília). O ranger dos dentes acaba desgastando e danificando os dentes. O dano é muitas vezes pior em pessoas que têm doença de refluxo gastroesofágico (DRGE) e/ou apneia obstrutiva do sono. Coroas dentais artificiais (feitas de ouro, porcelana ou ambos) podem ser fraturadas, perfuradas e danificadas, embora a porcelana esteja na superfície de mastigação, o dente oposto pode ser o único que fica sendo usado. Algumas pessoas também desenvolvem dores de cabeça e no pescoço e/ou dor na mandíbula por causa do reforço muscular repetitivo.

Pessoas que rangem e apertam os dentes geralmente não fazem isso intencionalmente. O aperto é inconsciente e geralmente é mais grave durante o sono. Embora estejam dormindo, as pessoas podem apertar os dentes com uma força de mais de 110 quilos (1.700 quilopascais), porque não há um mecanismo de resposta de proteção ativo. As pessoas podem não estar cientes que rangem os dentes, mas os familiares com frequência notam.

Ranger os dentes MODELO 3D

Tratamento de bruxismo Enquanto estiver acordado, evitar ranger os dentes e, às vezes, utilizar protetores

Durante o sono, utilizar protetores noturnos Enquanto estiver acordado, deve tentar, conscientemente, não ranger os dentes. Enquanto estiver dormindo, podem usar aparelhos orais de plásticos (protetores noturnos) que se encaixam entre os dentes. Os protetores noturnos evitam que os dentes possam ranger juntos. As pessoas com ranger dos dentes e cerramento dental graves também podem precisar usar protetores durante o dia, tanto para proteger os dentes como para lembrar a pessoa de não ranger os dentes. Em geral, estes aparelhos são feitos por um dentista e ajustado às necessidades da pessoa. Para alguns, como aqueles cujo único problema é o desgaste dentário, os dentistas devem recomendar o uso de um protetor sem prescrição médica que pode ser moldado em casa por aquecimento (como os protetores dentários para atletas). As pessoas devem ter uma avaliação dental antes de usar esses artifícios.