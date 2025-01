As causas menos comuns do mau hálito incluem

Embora as pessoas geralmente pensem que as doenças gastrointestinais causem mau hálito, isso raramente acontece, porque o canal muscular que liga a garganta ao estômago (esôfago) geralmente fica contraído. O mau hálito não é causado por má digestão, nem indica como o sistema digestivo ou o intestino de uma pessoa está funcionando. No entanto, raramente, uma bolsa no esôfago (divertículo de Zenker), presente no nascimento em algumas pessoas, pode acumular partículas de alimentos. As partículas de alimento podem se decompor e criar um odor fétido. A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) e o câncer gástrico também podem causar mau hálito.

O mau hálito imaginário é chamado de halitose psicogênica (pseudo-halitose). As pessoas acreditam que o próprio hálito cheire mal, quando, na verdade, isso não acontece. Este problema pode ocorrer com pessoas que tendem a exagerar as sensações normais do corpo ou com pessoas que têm doenças mentais sérias, como esquizofrenia. Algumas pessoas com pensamentos obsessivos têm uma sensação impressionante de sentir-se sujo e acreditar que seu hálito cheira mal.