Feridas e inflamações bucais

As viroses são as causas infecciosas mais comuns das feridas bucais. Herpes labial e, menos comumente, úlceras no palato causadas pelo vírus do herpes simples são talvez as mais conhecidas. No entanto, muitos outros vírus podem causar as feridas bucais. Varicela zoster, o vírus responsável pela catapora, assim como o distúrbio cutâneo doloroso chamado cobreiro, podem causar múltiplas feridas formadas de um lado da boca. Estas feridas são o resultado de uma reativação do vírus, que, assim como o vírus do herpes simples, nunca deixam o corpo. Geralmente, a boca fica dolorida por meses ou anos, ou mesmo permanentemente após as feridas serem curadas.

Herpes labial MODELO 3D