As causas mais comuns da dor de dente são:

Cáries

Pulpite

Abscesso periapical

Trauma

O dente do siso empurrando o tecido da gengiva (causando a pericoronite)

As dores de dente são geralmente causadas por cáries dentais e suas consequências resultantes, como pulpite e abscesso. A cárie dentária pode ser em grande parte prevenida por uma boa higiene oral, que ajuda a remover a placa. A remoção da placa ajuda porque as bactérias na placa produzem ácidos que podem danificar o esmalte do dente e a dentina.

As cáries (cárie dental) causam dores quando se estendem através da superfície externa do dente (esmalte) para dentro do tecido duro abaixo do esmalte (dentina) (Veja a figura Visualização do interior do dente.) A dor geralmente ocorre apenas após o estímulo do frio, calor, comida ou bebida doce ou a escovação. A polpa, o centro vivo de um dente, provavelmente não é afetado irreversivelmente se a dor parar imediatamente após o estímulo ser removido.

Visualização do interior do dente

A pulpite (inflamação da polpa do dente) é causada especialmente por cáries avançadas, mas também pode ser devido aos danos da polpa por trabalho odontológico prolongado ou defeituoso ou trauma anteriores. A pulpite pode ser reversível ou irreversível. Se for aplicado calor ou frio, a dor pode durar um minuto ou mais. A dor também pode estar presente sem estímulo. A inflamação da polpa frequentemente causa a morte da polpa. Quando a polpa morre, a dor termina rapidamente (por horas ou semanas). Então, a dor volta quando o tecido do dente ao redor da raiz inflama (periodontite apical) ou desenvolve um volume de pus (abscesso).

Um abscesso periapical (um acúmulo de pus ao redor da raiz do dente) pode ocorrer quando a infecção resulta em morte da polpa e surge uma inflamação ao redor da raiz do dente. O dente é extremamente sensível ao toque com uma sonda dental de metal ou lâmina na língua (percussão) e à mastigação. O abscesso periapical pode vir à tona e drenar por conta própria ou se espalha para os tecidos próximos (celulite).

O trauma inclui dente quebrado ou frouxo. O trauma do dente pode danificar a polpa e causar a pulpite, um abscesso apical e, às vezes, descoloração do dente, que pode começar logo após a lesão ou até anos mais tarde.

A pericoronite é a inflamação e infecção da gengiva ao redor da coroa do dente, normalmente um dente que está apenas rompendo a gengiva (erupção) ou não pode romper (impactado). Normalmente ocorre ao redor de uma erupção na raiz do dente do siso (quase sempre um dente de baixo), mas pode envolver qualquer dente.

Em crianças pequenas, a dentição geralmente é a causa do desconforto quando o dente rompe a gengiva.

Comumente, a dor decorrente de uma infecção sinusal é erroneamente percebida como sendo originária dos dentes superiores próximos ao seio nasal – especialmente se a dor de dente surgir enquanto a pessoa tiver ou tiver tido um resfriado recentemente. Outros sintomas sugerem que a sinusite é uma dor de cabeça e sensibilidade e inchaço da pele acima do seio afetado.