O tratamento que ajuda a controlar os sintomas da boca seca consiste em medidas que

Aumentam a saliva existente

Substituem saliva por outros líquidos

Controlam as cáries

Os medicamentos que aumentam a produção de saliva incluem a cevimelina e a pilocarpina. O principal efeito colateral de cevimelina é a náusea. Os principais efeitos colaterais da pilocarpina incluem o suor, rubor e a excreção de grandes volumes de urina diluída (poliúria).

Beber líquidos sem açúcar com frequência e usar goma de mascar que contenha xilitol ajudam a estimular o fluxo de saliva. Usar um substituto de saliva sem prescrição que contenha carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose ou glicerina também pode ajudar.

Pode ser aplicada vaselina nos lábios e sob as dentaduras para aliviar a secura, fissuras, dor e traumas do revestimento da boca. Um umidificador de ar frio pode ajudar com os respiradores bucais, que normalmente têm os seus piores sintomas durante a noite.

É essencial uma higiene oral meticulosa. As pessoas devem escovar os dentes (usando uma pasta dental com flúor comercial ou receitada) e passar fio dental regularmente (inclusive antes de dormir) e usar enxaguante ou gel com flúor diariamente. Cremes dentais mais novos com adição de cálcio e fosfatos também podem ajudar a prevenir as cáries. As pessoas devem ir ao dentista com mais frequência como forma de prevenção e para a remoção da placa. A maneira mais eficaz de prevenir as cáries é usar placas bucais individualizadas preenchidas com pasta dental receitada para a aplicação de flúor em casa, sobretudo à noite. As pessoas podem preferir aplicar pasta dental com flúor receitada nos dentes sem o uso de uma placa. Além disso, o dentista pode aplicar um verniz de fluoreto de sódio de 2 a 4 vezes por ano.

As pessoas devem evitar alimentos e bebidas açucaradas ou ácidos e todos os alimentos irritantes que sejam secos, picantes, ou excessivamente quentes ou frios. Devem evitar especialmente a ingestão antes de ir dormir.