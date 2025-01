Tratamento dos fatores de risco

Limpezas profissionais

Em alguns casos, cirurgia e extração do dente

Às vezes antibióticos

Modificar os fatores de risco, como má higiene oral e tabagismo, melhora os resultados. Para pessoas com diabetes, é importante o controle adequado dos níveis de glicose no sangue.

Ao contrário da gengivite, que tende a desaparecer com uma boa higiene oral (escovação diária e uso do fio dental), a periodontite requer um tratamento profissional. Pessoas com boa higiene oral podem limpar somente 2 a 3 mm (menos de 1/8 polegada) abaixo da linha da gengiva. No entanto, os dentistas conseguem limpar as bolsas até 6 a 7 mm (¼ de polegada) de profundidade, através da utilização de um raspador e de uma escova de raízes, que retira a fundo o tártaro e a superfície doente da raiz.

Para as bolsas com profundidades de 5 mm (cerca de 3/16 polegada) ou mais, frequentemente é necessário cirurgia. Os dentistas ou periodontistas podem acessar o dente abaixo da linha da gengiva fazendo uma abertura cirúrgica ao levantar o tecido da gengiva (cirurgia de levantamento periodontal). Eles limpam a fundo os dentes e corrigem os defeitos ósseos (às vezes, por meio de enxerto ósseo) sob a abertura e, em seguida, suturam a abertura de volta em seu lugar. Do mesmo modo, os dentistas ou periodontistas podem proceder à extração da parte da gengiva infectada e solta (gengivectomia), de modo que o resto da gengiva se conecte firmemente aos dentes, permitindo assim que as pessoas façam a limpeza da placa bacteriana em casa. Em alguns casos, os dentes são retirados (extraídos). Se sentir dor na boca após a operação, pode-se substituir temporariamente a escova de dentes e o fio dental por um colutório de clorexidina, 2 vezes por dia, durante 1 minuto.

O dentista pode receitar antibióticos (como amoxicilina ou metronidazol), sobretudo em caso de acúmulo de pus (abscesso). Os dentistas também podem inserir materiais (filamentos ou géis) que contêm antibióticos em bolsas gengivais profundas, para que altas concentrações do medicamento possam atingir a área doente. Os abscessos periodontais causam um surto de destruição óssea, mas o tratamento cirúrgico imediato e os antibióticos contribuem para a regeneração de grande parte do osso danificado.