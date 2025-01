Efeitos do envelhecimento na boca e nos dentes

Com o envelhecimento, a sensação de paladar pode diminuir. Os adultos mais velhos podem achar que seus alimentos são insípidos, então, para ter mais gosto, podem adicionar muito tempero (principalmente, sal, o que é prejudicial para algumas pessoas) ou podem desejar alimentos muito quentes, que podem queimar as gengivas.

Adultos mais velhos também podem apresentar distúrbios no paladar ou tomar medicamentos que o afetam. Esses distúrbios incluem

Medicamentos que afetam o paladar incluem alguns medicamentos que são usados para tratar pressão alta (como captopril), colesterol alto (como as estatinas) e depressão.

O esmalte dentário tende a desgastar-se com a idade, o que faz com que os dentes se tornem vulneráveis a lesões ou cáries. A perda de dentes é a razão principal pela qual os adultos mais velhos não mastigam corretamente – por isso, podem não consumir nutrientes suficientes. Quando adultos mais velhos perdem seus dentes, a parte do maxilar que mantinha esses dentes no lugar gradativamente retrocede e não preserva sua altura anterior.

A produção de saliva sofre uma leve redução com a idade, e ela pode ser ainda mais reduzida com o uso de medicamentos. A diminuição de saliva causa a boca seca (xerostomia). As gengivas podem ficar mais finas e começar a se retrair. A boca seca e as gengivas retraídas aumentam a probabilidade de cáries. Alguns especialistas também acreditam que a boca seca pode deixar o revestimento do esôfago mais suscetível a lesão.

Apesar da boca seca e da retração das gengivas, muitos adultos mais velhos têm os dentes preservados, principalmente pessoas que não desenvolveram cáries ou doença periodontal. Os adultos mais velhos que perdem parte ou a totalidade dos seus dentes provavelmente precisarão de dentaduras postiças parciais ou mesmo completas e/ou implantes.

A doença periodontal é a causa principal da perda de dentes em adultos. A doença periodontal é uma doença destrutiva das gengivas e das estruturas de apoio causada pelo acúmulo prolongado de bactérias. É mais provável surgir em pessoas com uma má higiene oral, nos fumantes e entre as que sofrem de certas doenças, como diabetes mellitus, nutrição deficiente, leucemia ou infecção por HIV. Embora raras, as infecções dentárias causadas por bactérias também podem levar a bolsas de pus (abscessos) no cérebro, trombose do seio cavernoso, febres inexplicáveis e endocardite em pessoas com anormalidades cardíacas graves específicas.

(Consulte também Biologia da boca e Biologia dos dentes).