Considerações gerais sobre tumores cerebrais

Os sintomas podem ocorrer tanto nos tumores cerebrais não cancerosos como nos cancerosos. Tumores não cancerosos crescem lentamente e podem crescer excessivamente antes de causar sintomas. Os tumores cancerosos geralmente crescem rapidamente.

Um tumor cerebral pode causar muitos sintomas diferentes, que podem aparecer de forma súbita ou podem evoluir gradualmente. Os primeiros sintomas e a sua evolução dependem do tamanho do tumor, da velocidade de crescimento e da sua localização. Em algumas partes do cérebro, mesmo um tumor pequeno pode ter resultados catastróficos. Em outras partes, os tumores podem alcançar um tamanho relativamente grande antes de surgirem os sintomas. À medida que o tumor cresce, ele empurra e alonga, mas normalmente não destrói o tecido nervoso, o que pode compensar bem essas mudanças. Assim, os sintomas podem não se desenvolver à primeira vista.

Muitos sintomas são decorrentes do aumento da pressão dentro do crânio:

Dor de cabeça

Piora na função mental

Problemas devido à pressão sobre as estruturas específicas do cérebro ou próximas dele, tais como o nervo para o olho (nervo óptico)

Cefaleia é o sintoma mais comum e muitas vezes o primeiro a ser observado. No entanto, algumas pessoas com tumores cerebrais não sentem dores de cabeça, e a maioria das cefaleias não é causada por tumores cerebrais. Uma cefaleia devido a um tumor cerebral pode ocorrer cada vez com mais frequência, à medida que o tempo vai passando. Muitas vezes, é pior quando as pessoas se deitam. A cefaleia pode ser mais intensa quando as pessoas acordam, depois diminuem com o passar do dia. Se uma pessoa, que não tinha cefaleia anteriormente, começar a sentir uma cefaleia com essas características, a causa pode ser um tumor cerebral.

Muitas vezes, o aumento da pressão dentro do crânio também provoca a deterioração da função mental e piora do humor. A personalidade pode mudar. Por exemplo, a pessoa pode ficar distraída, temperamental e, com frequência, ineficiente no trabalho. Pode ainda sentir-se sonolenta, confusa e incapaz de pensar. Esses sintomas são, geralmente, mais evidentes para os seus familiares e colegas de trabalho do que para a própria pessoa. A depressão e a ansiedade, em especial quando surgem de forma súbita, podem ser um sintoma inicial de um tumor cerebral. As pessoas podem se comportar de modo estranho. Elas podem tornar-se desinibidas ou se comportar de modo como nunca fizeram. Em idosos, alguns tumores do cérebro causam sintomas que podem ser confundidos com sintomas de demência.

Mais tarde, à medida que a pressão dentro do crânio aumenta, podem surgir náuseas, vômitos, letargia, sonolência, febre intermitente ou mesmo coma. A visão pode borrar de repente, quando a pessoa muda de posição.

Dependendo de qual área do cérebro for afetada (consulte a página Disfunção cerebral por localização), um tumor pode provocar o seguinte:

Provocar fraqueza ou paralisação de um braço, uma perna ou de um lado do corpo

Prejudicar a capacidade de sentir calor, frio, pressão, um leve toque ou objetos cortantes

Tornar as pessoas incapazes de se expressar ou entender a linguagem

Aumentar ou diminuir a pulsação e respiração se o tumor comprimir o tronco cerebral

Reduzir o estado de alerta

Prejudicar a capacidade de ouvir, cheirar ou ver (causando sintomas como visão dupla e perda de visão)

Por exemplo, um tumor hipofisário pode pressionar os nervos ópticos próximos (2.º par de nervos cranianos) que estão relacionados com a visão e, desse modo, afetar a visão periférica. Qualquer um desses sintomas sugere uma doença grave e requer assistência médica imediata.

Outros sintomas frequentes de um tumor cerebral são vertigem, falta de equilíbrio e falta de coordenação. Alguns tumores cerebrais, geralmente os tumores primários, causam convulsões.

Se um tumor obstruir o fluxo do líquido cefalorraquidiano através dos espaços existentes no cérebro (ventrículos), pode ocorrer acúmulo de líquido, causando a dilatação dos ventrículos (um quadro clínico chamado hidrocefalia). Como resultado, aumenta a pressão dentro do crânio. Além de outros sintomas de pressão elevada, a hidrocefalia causa dificuldade em mover os olhos para cima. A cabeça aumenta de tamanho em bebês e crianças muito pequenas, um quadro clínico chamado macrocefalia.

Se a pressão dentro do crânio aumentar consideravelmente, o cérebro pode ser empurrado para baixo, uma vez que o crânio não pode se expandir. Pode ocorrer herniação do cérebro. Dois tipos comuns são

Herniação transtentorial: A parte superior do cérebro (telencéfalo) é empurrada através de um orifício estreito (incisura tentorial) pelo tecido relativamente rígido que separa o telencéfalo das demais partes inferiores (cerebelo e tronco cerebral). Nas pessoas com esse tipo de herniação, a consciência é reduzida. Além disso, o lado do corpo oposto ao tumor pode ficar paralisado.

Herniação das amígdalas: Devido a um tumor com origem na parte inferior do cérebro, a zona mais baixa do cérebro (as amígdalas cerebelares) é empurrada pelo orifício situado na base do crânio (o foramen magnum). Consequentemente, o tronco cerebral, que controla a respiração, o ritmo cardíaco e a pressão arterial, fica comprimido e funciona inadequadamente. Se não diagnosticada e tratada imediatamente, uma herniação das amígdalas pode causar um estado de coma e a morte.

Pessoas com metástases para o cérebro também podem ter sintomas relacionados com o câncer de origem. Por exemplo, se o câncer se originou nos pulmões, as pessoas podem tossir muco com sangue. Com metástases, perda de peso é comum.

Os sintomas pioram com o tempo a menos que o tumor seja tratado. Com o tratamento, em particular para os tumores benignos, algumas pessoas se recuperam completamente. Para outros, a expectativa de vida é reduzida, às vezes em grande parte. O resultado depende do tipo do tumor e da sua localização.