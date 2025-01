As causas mais comuns de perda de memória são:

Alterações relacionadas com a idade (mais comuns)

Comprometimento cognitivo leve

Demência

Depressão

Alterações relacionadas com a idade (chamada perda de memória associada à idade) referem-se ao declínio normal e leve do funcionamento do cérebro que ocorre conforme envelhecemos. A maioria dos adultos mais velhos apresenta alguns problemas de memória. Lembrar-se de coisas novas, como o nome de um vizinho novo ou como usar um novo programa de computador, demora mais. Adultos mais velhos também precisam repetir novas lembranças com mais frequência para que elas sejam guardadas. Pessoas com esse tipo de perda de memória ocasionalmente esquecem-se de coisas, como onde deixaram as chaves do carro. Mas para eles, ao contrário de pessoas com demência, a capacidade de executar as atividades diárias ou de pensar não está comprometida. Dado tempo suficiente, essas pessoas geralmente se lembram, embora, às vezes, mais tarde do que seria conveniente. Esse tipo de perda de memória não é um sinal de demência nem o início da doença de Alzheimer.

Comprometimento cognitivo leve é um termo impreciso usado para descrever comprometimentos do funcionamento mental que não são suficientemente graves para afetar o desempenho das funções diárias. A perda de memória é muitas vezes o sintoma mais óbvio. Há uma perda real das lembranças, não simplesmente uma lentidão para recuperá-las, como ocorre em pessoas com alterações na memória relacionadas à idade. Pessoas com deficiência cognitiva leve têm dificuldade em lembrar de conversas recentes e podem esquecer compromissos ou eventos sociais importantes, mas eles normalmente se lembram de eventos passados. A atenção e a capacidade de executar tarefas diárias não são afetadas. Contudo, metade das pessoas com deficiência cognitiva leve desenvolve demência em até três anos.

Demência é um declínio muito mais grave do funcionamento mental. A perda de memória, especialmente de informações adquiridas recentemente, é muitas vezes o primeiro sintoma e piora com o passar do tempo. Pessoas com demência podem esquecer eventos completos, não apenas detalhes. As pessoas podem fazer o seguinte:

Apresentar dificuldade em lembrar como fazer coisas que já fizeram diversas vezes antes, e como chegar a lugares que já visitaram frequentemente

Não conseguir fazer coisas que exigem muitas etapas, como seguir uma receita

Esquecer de pagar contas ou manter compromissos agendados

Esquecer de apagar o fogão, trancar a casa onde moram ou cuidar de uma criança que esteja sob sua responsabilidade

Nos estágios iniciais da demência, as pessoas podem estar cientes de sua perda de memória. Mas, à medida que a demência evolui, elas, ao contrário das pessoas com alterações na memória relacionadas à idade, não têm consciência de sua perda de memória e, muitas vezes, negam que tenham essa perda.

Encontrar a palavra certa, nomear objetos, compreender a linguagem e executar, planejar e organizar atividades diárias são tarefas cada vez mais difíceis. Pessoas com demência acabam ficando desorientadas, sem saber a data (mesmo o ano) em que estão, ou onde estão. Sua personalidade pode sofrer alterações. Elas podem ficar mais irritadas, ansiosas, paranoicas, inflexíveis ou perturbadas.

Há muitas formas de demência. A doença de Alzheimer é a mais comum. Muitas formas de demência pioram progressivamente até a morte da pessoa.

Alguns quadros clínicos que aumentam o risco de doenças do coração e dos vasos sanguíneos (como pressão arterial alta, níveis altos de colesterol e diabetes) parecem elevar o risco de demência.

A depressão pode causar um tipo de perda de memória (chamada pseudodemência) que se assemelha à perda de memória causada por demência. Além disso, a demência comumente causa depressão. Assim, é difícil definir se a causa da perda de memória é demência ou depressão. No entanto, pessoas com perda de memória causada por depressão, diferente daqueles com demência, estão cientes da perda de sua memória e reclamam disso. Elas também raramente se esquecem de eventos atuais ou questões pessoais importantes e geralmente apresentam outros sintomas, como tristeza intensa, problemas de sono (dormem demais ou pouco), lentidão ou perda de apetite.

O estresse pode interferir na formação de uma memória e na tarefa de lembrar, em parte por preocupar as pessoas e, assim, desviar a atenção delas para outras coisas. Contudo, em certas circunstâncias, especialmente quando o estresse é leve a moderado e não dura muito, ele pode aprimorar a memória.