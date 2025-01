Síndrome de Guillain-Barré (SGB)

No hospital, as pessoas são controladas cuidadosamente, para que a ventilação seja auxiliada com um ventilador, se necessário.

Pessoas com fraqueza nos músculos da face e pescoço podem precisar ser alimentadas por um cateter inserido em uma veia (alimentação intravenosa) ou através de um tubo posicionado diretamente no estômago (tubo de gastrostomia) ou no intestino delgado (tubo de gastrostomia endoscópica percutânea ou tubo de PEG) através de uma pequena incisão no abdômen. Podem ser administrados líquidos por via intravenosa.

A impossibilidade de se mover devido à fraqueza dos músculos pode causar muitos problemas, como úlceras de decúbito e músculos rígidos, permanentemente encurtados (contraturas). Portanto, os profissionais de saúde devem tomar precauções para evitar as úlceras de decúbito, utilizando colchões moles e virando o paciente com fraqueza grave a cada duas horas.

Fisioterapia é iniciada para ajudar a prevenir contraturas e preservar as funções das articulações e dos músculos, além da capacidade de caminhar. A terapia de calor pode ser usada para tornar a fisioterapia mais confortável. A fisioterapia pode começar com o fisioterapeuta movimentando os membros para a pessoa (exercício passivo). À medida que a fraqueza diminui, a pessoa deve mover seus próprios membros (exercício ativo).