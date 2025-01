Os medicamentos que aumentam a quantidade de acetilcolina, como piridostigmina (tomada por via oral), podem aumentar a força muscular. Os comprimidos de ação prolongada estão disponíveis para uso noturno para ajudar as pessoas com fraqueza grave ou dificuldade em engolir quando acordam pela manhã.

O médico deve ajustar a dose periodicamente, já que pode ser necessário aumentá-la durante os episódios de fraqueza. No entanto, as doses muito elevadas podem causar fraqueza e estas são difíceis de diferenciar das que ocasionam a doença. Esse efeito é denominado síndrome colinérgica. Na ocorrência de uma síndrome colinérgica, o medicamento precisa ser interrompido por vários dias. Na síndrome colinérgica (com em uma crise miastênica), os músculos necessários para a respiração podem enfraquecer. Nesses casos, as pessoas são tratadas na unidade de terapia intensiva.

Além disso, a eficácia desses medicamentos pode diminuir com seu uso prolongado. A fraqueza progressiva, que pode ser causada por uma diminuição na eficácia do medicamento, deve ser avaliada por um médico com experiência no tratamento da miastenia grave.

As reações adversas frequentes da piridostigmina incluem cólicas abdominais e diarreia. Pode ser necessário administrar medicamentos para retardar a atividade do aparelho digestivo, como a atropina ou a propantelina, para combater esses efeitos. Em caso de insuficiência respiratória pode ser necessário entrar com ventilação mecânica.