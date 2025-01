Doenças das raízes nervosas

Exames de diagnóstico por imagem

Às vezes, testes eletrodiagnósticos

Os médicos perguntam sobre os sintomas e fazem um exame físico. Os achados fornecem pistas para o diagnóstico e ajudam os médicos a determinar onde reside o problema.

São feitos exames de ressonância magnética (RM) ou tomografia computadorizada (TC) para confirmar o diagnóstico. A RM mostra a medula espinhal, e também as anomalias nos tecidos moles em volta da medula, como abscessos, hematomas (acúmulos de sangue), tumores e discos rompidos, e nos ossos, como tumores, fraturas, osteoartrite e espondilose cervical.

Se não for possível realizar uma RM e se os resultados da TC forem inconclusivos, faz-se uma mielografia. Para a mielografia, um agente de contraste radiopaco (que pode ser visualizado nas radiografias) é injetado no espaço ao redor da medula espinhal, e as radiografias são feitas. Também é possível realizar uma mielografia com TC. A mielografia por TC pode fornecer imagens detalhadas da medula espinhal e do osso circundante.

Testes eletrodiagnósticos (eletromiografia e estudos de condução nervosa) são realizados para identificar raízes nervosas danificadas e confirmar que os sintomas são causados pela compressão do nervo espinhal e não por problemas na medula espinhal ou em um plexo nervoso (uma rede de fibras nervosas, onde as fibras de diferentes nervos espinhais são selecionadas e recombinadas para inervar uma área particular do corpo). No entanto, esses testes nem sempre conseguem identificar a causa.

Se exames diagnósticos por imagem não identificarem a causa, é feita uma punção lombar, e os médicos analisam o líquido que circunda o cérebro e a medula espinhal (líquido cefalorraquidiano) para verificar se há infecções. Os médicos também medem o nível de glicose no sangue após as pessoas terem jejuado para verificar a presença de diabetes e podem fazer outros exames dependendo da causa suspeita.