Meningite subaguda e crônica

A meningite subaguda ou crônica é geralmente causada por uma infecção. Muitos micro-organismos podem causar meningite subaguda ou crônica. Entre os micro-organismos mais importantes estão:

A bactéria que causa tuberculose ( Mycobacterium tuberculosis )

A bactéria que causa a doença de Lyme ( Borrelia burgdorferi )

Fungos, incluindo Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum e Blastomyces

As bactérias que causam tuberculose causam uma forma de meningite crônica denominada meningite tuberculosa. A meningite tuberculosa pode se desenvolver rápida ou gradualmente. A meningite pode surgir quando as pessoas são infectadas pela primeira vez. Ou as bactérias podem permanecer no organismo em estado inativo e reativar-se mais tarde causando meningite. As bactérias podem ser reativadas quando as pessoas são tratadas com medicamentos que suprimem o sistema imunológico (como inibidores do fator de necrose tumoral, incluindo infliximabe, adalimumabe, golimumabe, certolizumabe e etanercepte).

Até 8% das crianças e alguns adultos com doença de Lyme desenvolvem meningite. A meningite decorrente da doença de Lyme pode ser aguda ou crônica. Geralmente, ela começa mais lentamente do que a meningite viral aguda.

A causa mais comum de meningite crônica no hemisfério ocidental é o

Cryptococcus neoformans (que causa criptococose)

Esses fungos têm mais probabilidade de causarem meningite em pessoas com um sistema imunológico enfraquecido devido a distúrbios como infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou AIDS, ou em pessoas que tomam medicamentos que suprimem o sistema imunológico. Os sintomas de meningite por Cryptococcus neoformans começam aos poucos e sutilmente, podendo surgir e desaparecer.

Menos comumente, a meningite crônica é causada por:

Outras bactérias (como as que causam sífilis)

Fungos como Coccidioides immitis (que causa coccidioidomicose)

Parasitas como o protozoário Toxoplasmosis gondii (que causa toxoplasmose), geralmente em pessoas com infecção por HIV ou AIDS

Vírus, como HIV e enterovírus

A meningite crônica é comum entre pessoas que têm infecção por HIV. A meningite pode resultar da infecção por HIV. Mas muitos outros organismos (incluindo Cryptococcus neoformans, Mycobacterium tuberculosis e diversos fungos) também podem causar meningite crônica em pessoas com infecção pelo HIV.

Distúrbios que não são infecções também podem causar meningite crônica. Incluem

Anos atrás, algumas pessoas desenvolveram meningite fúngica crônica após receberem metilprednisolona (um corticosteroide) como injeção no espaço em torno da medula espinhal (chamada de injeção epidural) na região lombar (por exemplo, para aliviar a ciática). Em todos os casos, o medicamento não foi preparado usando técnicas estéreis. Os sintomas incluem dor de cabeça, confusão, enjoo e/ou febre. A maioria das pessoas também apresenta pescoço rígido, mas cerca de um terço não. Os sintomas podem ocorrer até seis meses após a injeção. Se as pessoas tiverem algum desses sintomas durante as semanas ou meses após receber uma injeção de corticosteroide nas costas, elas devem contatar seus médicos.

Ocasionalmente, a meningite crônica persiste por meses ou até mesmo anos, mas não são identificados organismos e ela não resulta em morte. Este tipo de meningite é chamado meningite idiopática crônica. O tratamento com medicamentos antifúngicos ou corticosteroides não ajuda. Entretanto, algumas pessoas com meningite idiopática crônica acabam se recuperando sem tratamento.