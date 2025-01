Abscessos epidurais intracranianos e empiemas subdurais

Drenagem de pus

Antibióticos e, às vezes, outros medicamentos

Nos lactentes, pode-se introduzir, por vezes, uma agulha diretamente no abscesso ou empiema através de uma fontanela (uma zona mole entre os ossos do crânio) para drenar o pus, aliviar a pressão e ajudar o médico a estabelecer o diagnóstico.

Os abscessos epidurais e empiemas subdurais devem ser drenados cirurgicamente. Se a infecção for causada por uma anomalia dos seios paranasais ou ouvido médio, o cirurgião costuma reparar a anomalia simultaneamente.

São administrados antibióticos por via intravenosa (tais como cefotaxima ou ceftriaxona, metronidazol e vancomicina).

Talvez sejam necessários medicamentos anticonvulsivantes para controlar as convulsões e medidas para reduzir a pressão dentro do crânio. As medidas incluem as seguintes: