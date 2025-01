Abscesso do cérebro

Ressonância magnética ou tomografia computadorizada

Retirada e análise de uma amostra de pus do abscesso

Se o médico suspeitar de um abscesso cerebral, é realizada uma ressonância magnética (RM) antes e depois da injeção de gadolínio por via intravenosa. O gadolínio (agente de contraste da RM) facilita a visualização dos abscessos nas varreduras da RM. Se não houver RM disponível, pode-se recorrer a uma tomografia computadorizada (TC) depois de injetar um agente de contraste radiopaco (que facilita a visualização dos abscessos na TC) por via intravenosa. A RM tem uma resolução mais alta e pode mostrar as anomalias iniciais melhor que a TC. No entanto, podem ser necessários exames adicionais para estabelecer o diagnóstico, pois um tumor cerebral ou danos por um acidente vascular cerebral ou esclerose múltipla também podem ser semelhantes aos abscessos cerebrais.

Para identificar o organismo causador e então determinar quais medicamentos seriam mais eficazes, os médicos retiram uma amostra de pus do abscesso com uma agulha. É examinado no microscópio e enviado para um laboratório para aumentar (cultura) as bactérias no líquido, para que possam ser identificadas. A RM ou TC é usada para conduzir a agulha ao abscesso. Para este procedimento (chamado de aspiração estereotáxica por agulha), uma estrutura é presa ao crânio. A estrutura fornece pontos de referência que podem ser identificados em uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada. Assim, após perfuração de um pequeno orifício através do crânio, os médicos podem guiar a agulha com precisão até o abscesso.

Entretanto, os médicos não aguardam o resultado da cultura para iniciar o tratamento.