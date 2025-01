Outras doenças desmielinizantes primárias

Adrenoleucodistrofia e adrenomieloneuropatia são doenças metabólicas hereditárias raras. Nessas doenças, as gorduras não são decompostas como seriam normalmente. Essas gorduras acumulam-se principalmente no cérebro, na medula espinhal e nas glândulas adrenais. No cérebro, elas causam a desmielinização dos nervos.

A adrenoleucodistrofia afeta meninos, entre 4 e 8 anos de idade. Uma forma mais moderada e com desenvolvimento mais lento da doença pode começar durante a adolescência ou fase adulta jovem.

Adrenomieloneuropatia é uma forma mais branda. Inicia em homens na faixa de 20 ou 30 anos de idade.

Nessas doenças, a desmielinização generalizada é geralmente acompanhada de uma disfunção das glândulas adrenais. Os meninos têm problemas de comportamento e também com audição e visão. Por fim, ocorrem deterioração mental, contrações musculares descoordenadas e involuntárias (espasticidade) e cegueira. Alguns garotos com adrenoleucodistrofia ficam totalmente deficientes ou morrem dois a três anos após o diagnóstico. Frequentemente, adultos com adrenomieloneuropatia primeiramente notam um problema quando suas pernas se tornam fracas e rígidas, perdem o controle da bexiga e intestino (incontinência) e/ou desenvolvem disfunção erétil.

O diagnóstico de adrenoleucodistrofia ou adrenomieloneuropatia é confirmado por exame genético.

Não é conhecido nenhum tratamento que cure essas doenças. Suplementos dietéticos com trioleato de glicerol e trierucato de glicerol (conhecidos como óleo de Lorenzo) podem ajudar, mas estudos adicionais são necessários.

Quando a glândula adrenal (mas não o cérebro) é afetada, o tratamento com hormônios adrenais pode salvar vidas. Muitos especialistas atualmente recomendam o transplante de células-tronco precocemente na doença antes de surgirem sintomas graves.