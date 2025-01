Fisioterapia e/ou terapia ocupacional

Um bloqueio nervoso

Estímulo dos nervos ou medula espinhal

Alívio da dor (analgésicos ou analgésicos adjuvantes)

Psicoterapia

Terapia de espelho

Geralmente, uma combinação de tratamentos é utilizada para tratar a síndrome da dor regional complexa. O tratamento visa a ajudar as pessoas a usarem e movimentarem o membro afetado.

Fisioterapia, dessensibilização do membro doloroso e terapia com espelho são frequentemente usadas.

Fisioterapia pode ajudar da seguinte maneira:

Fazendo com que as pessoas movimentem a parte dolorosa para evitar com que os músculos se tornem atrofiados

Mantendo e/ou aumentando a amplitude de movimento e ajudando a evitar que se forme tecido cicatricial ao redor das articulações não utilizadas

Tornando as áreas afetadas menos sensíveis à dor (dessensibilização)

Permitindo que as pessoas se sintam melhor

A dessensibilização também é útil. Esse procedimento envolve tocar a parte dolorosa com algo que normalmente não irrita a pele (como seda). Em seguida, ao longo de um período, os médicos usam cada vez mais materiais irritantes (como denim). A dessensibilização também pode envolver colocar o membro afetado em um banho de água fria, depois em banho-maria.

A terapia do espelho pode ajudar pessoas com síndrome de dor regional complexa. Um profissional da área da saúde ensina as pessoas a utilizar esta terapia. As pessoas sentam-se com um grande espelho voltado para seu membro não afetado e escondendo seu membro afetado. O espelho reflete a imagem do membro não afetado, dando a impressão à pessoa de que a mesma apresenta os dois membros normais. As pessoas são, então, instruídas a mover o membro não afetado enquanto olham sua imagem refletida. Com isso, a pessoa sente como se estivesse movimentando dois membros normais. Se a pessoa realizar este exercício durante 30 minutos por dia por um período de 4 semanas, a dor poderá ser substancialmente reduzida. Esta terapia altera as vias no cérebro que interpretam os sinais de dor no corpo.

Neuromodulação envolve a estimulação elétrica de nervos ou da medula espinhal para reduzir a intensidade da dor.

Em algumas pessoas, um bloqueio do nervo simpático pode aliviar a dor se ela for causada por hiperatividade do sistema nervoso simpático. Em tais casos, pode ser necessário tornar a fisioterapia possível. Analgésicos orais, incluindo anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), opioides e vários analgésicos adjuvantes (como medicamentos anticonvulsivantes e antidepressivos), também podem aliviar a dor suficientemente para possibilitar a fisioterapia.

A estimulação da medula espinhal envolve inserir, cirurgicamente, um estimulador na medula espinhal (um dispositivo que gera impulsos elétricos) sob a pele, geralmente nas nádegas ou abdômen. Fios finos (eletrodos) do dispositivo são colocados no espaço ao redor da medula espinhal (espaço epidural). Esses impulsos mudam a forma como os sinais da dor são enviados ao cérebro, mudando assim a forma como os sintomas desagradáveis são percebidos.

A estimulação elétrica transcutânea dos nervos (TENS) também pode ser utilizada, no entanto há muito menos evidências de sua eficácia em relação às que existem para estimulação da medula espinhal. A TENS envolve a colocação de eletrodos sobre a pele, em vez de colocar um dispositivo sob a pele. Os eletrodos produzem uma baixa corrente que provoca formigamento, mas não faz com que os músculos se contraiam.

Psicoterapia também pode ser usada quando pessoas com síndrome de dor regional complexa também têm depressão e ansiedade.

A acupuntura pode ajudar a aliviar a dor.