Paralisias do olhar conjugado

A causa mais comum de paralisia do olhar fixo horizontal é lesão no tronco cerebral (a parte inferior do cérebro), muitas vezes por um acidente vascular cerebral. Frequentemente, a paralisia é grave. Ou seja, mover os olhos além da linha média para o lado oposto é muito difícil. Pessoas com casos mais leves podem ter problemas para olhar uma só coisa por muito tempo. Elas também podem ter nistagmo. (Nistagmo são movimentos repetitivos, rápidos e involuntários de um olho em uma direção, depois o lento desvio do olho na outra direção.)

As paralisias também podem ser causadas por lesão à parte anterior do telencéfalo, geralmente por um AVC. A paralisia resultante pode não ser tão grave quanto a causada pela lesão ao tronco cerebral e os sintomas geralmente diminuem com o tempo.