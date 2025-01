Neuralgia glossofaríngea

Medicamentos anticonvulsivantes

Um anestésico local

Às vezes, cirurgia

Os mesmos medicamentos usados para tratar a neuralgia do trigêmeo — medicamentos anticonvulsivantes (carbamazepina, oxcarbazepina, gabapentina ou fenitoína), baclofeno e antidepressivos tricíclicos, tomados por via oral, podem ajudar. (Medicamentos anticonvulsivantes estabilizam as membranas das células nervosas.) Um bloqueio nervoso pode ser usado imediatamente para aliviar a dor até que o medicamento tomado por via oral tenha efeito.

Se esses medicamentos não são eficazes, a aplicação de um anestésico local (como lidocaína) na parte posterior da garganta pode proporcionar alívio temporário (além de confirmar o diagnóstico).

Entretanto, para alívio permanente, talvez seja necessária a cirurgia. O nervo glossofaríngeo é separado da artéria que o está comprimindo, colocando-se uma pequena esponja entre eles (chamado descompressão vascular).