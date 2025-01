Espasmo hemifacial Por New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center Michael Rubin , MDCM , Revisado/Corrigido: nov. 2023 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

O espasmo hemifacial é um espasmo voluntário indolor de um dos lados do rosto devido à disfunção do 7º nervo craniano (facial) e/ou da área do cérebro que o controla (chamada centro ou núcleo). O 7º nervo craniano move os músculos faciais, estimula a salivação e as glândulas lacrimais, permite que os dois terços frontais da língua detectem sabores e controla um músculo que envolve a audição.

As contrações podem ocorrer apenas ocasionalmente no início, mas podem tornar-se quase constantes.

Os médicos diagnosticam espasmo hemifacial com base nos sintomas, mas fazem um exame de ressonância magnética para verificar outras doenças que podem causar sintomas semelhantes.

O espasmo hemifacial é tratado com toxina botulínica ou outro medicamento, mas se os medicamentos forem ineficazes, uma cirurgia pode ser necessária. (Consulte também Considerações gerais sobre nervos cranianos). O espasmo hemifacial afeta homens e mulheres, mas é mais frequente nas mulheres de idade madura e avançada. Os espasmos podem ser causados por Uma artéria mal posicionada ou pela curvatura de uma artéria que exerce pressão (comprime) o nervo craniano facial no local onde este sai do tronco cerebral Sintomas de espasmo hemifacial Os músculos de um lado da face manifestam contrações involuntárias, que tendem a começar na pálpebra e se estendem até à bochecha e a boca. No início, as contrações podem ser intermitentes, embora se tornem, depois, quase constantes. O espasmo hemifacial é essencialmente indolor, mas pode ser embaraçoso e parecer uma convulsão. Diagnóstico de espasmo hemifacial Exame neurológico

Ressonância magnética O espasmo hemifacial é diagnosticado quando os médicos veem os espasmos. Deve-se realizar um exame de ressonância magnética (RM) para descartar tumores, outras anomalias estruturais e esclerose múltipla, que podem causar sintomas semelhantes. Além disso, geralmente a RM pode detectar a alça anormal da artéria que está pressionando o nervo. Tratamento de espasmo hemifacial Toxina botulínica

Às vezes, cirurgia A toxina botulínica (usada para paralisar músculos ou tratar rugas) é o medicamento de escolha para espasmo hemifacial. É injetada nos músculos afetados. Os mesmos medicamentos usados para tratar neuralgia do trigêmeo – carbamazepina, gabapentina, fenitoína, baclofeno e antidepressivos tricíclicos – também podem ser usados. Se os medicamentos não obtiverem sucesso, pode-se realizar uma cirurgia (chamada descompressão vascular) para separar uma artéria anormal, se houver, do nervo, colocando uma pequena esponja entre eles. Retirar a pressão de um nervo