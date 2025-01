Considerações gerais sobre nervos cranianos

Os doze pares de nervos - nervos cranianos - dirigem-se diretamente do cérebro para várias partes da cabeça e para o pescoço. Alguns nervos cranianos estão envolvidos nos sentidos especiais (como visão, olfato e paladar) e outros controlam músculos na face ou regulam as glândulas. Os nervos são nomeados e numerados (de acordo com sua localização, desde a base do cérebro até as costas).

Visualização dos nervos cranianos

Uma doença do nervo craniano pode resultar quando houver uma lesão ou disfunção dos seguintes:

Algumas doenças dos nervos cranianos interferem no movimento ocular. O movimento ocular é controlado por três pares de músculos. Esses músculos movem o olho para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda e na diagonal. Os músculos são controlados pelos seguintes nervos cranianos:

Se um desses nervos ou a área no cérebro que controla esses músculos for lesionada, os músculos podem ficar paralisados em graus variados (chamado paralisia) e as pessoas podem não conseguir mover seus olhos normalmente. O modo como o movimento ocular é afetado depende de como o nervo é afetado. Pessoas com uma dessas paralisias podem ter visão dupla quando olham em certas direções.

Sintomas de distúrbios dos nervos cranianos Os sintomas das doenças dos nervos cranianos dependem de quais nervos foram lesionados e de como eles foram lesionados. As doenças dos nervos cranianos podem afetar o olfato, paladar, visão, sensibilidade na face, expressão facial, audição, equilíbrio, fala, deglutição e músculos do pescoço. Por exemplo, a visão pode ser afetada de diversas formas: Se um dos segundos nervos cranianos (nervo óptico) for lesionado, poderá haver perda parcial ou total da visão no olho afetado.

Se qualquer um dos três nervos cranianos que controlam o movimento ocular (3º, 4º ou 6º nervo craniano) for lesionado, a pessoa ficará impossibilitada de movimentar seus olhos normalmente. Sintomas incluem visão dupla ao olhar em determinadas direções.

Se o 3º nervo craniano (nervo oculomotor) for paralisado, a pessoa não conseguirá erguer a pálpebra superior. Ela cai sobre o olho e interfere na visão. Se o 8º nervo craniano (nervo auditivo ou vestibulococlear) for lesionado ou apresentar uma disfunção, as pessoas poderão ter problemas auditivos e/ou ter vertigem – uma sensação de que elas, o ambiente, ou ambos estão rodando. As doenças dos nervos cranianos podem também causar diversos tipos de dores faciais ou de cabeça.

Diagnóstico de distúrbios dos nervos cranianos Avaliação médica

Testes da função dos nervos cranianos

Geralmente, ressonância magnética Quando os médicos suspeitam de uma doença dos nervos cranianos, eles fazem perguntas detalhadas à pessoa sobre os sintomas. Eles também examinam a função dos nervos cranianos pedindo ao paciente que realize tarefas simples como, por exemplo, seguir com o olhar um objeto em movimento. Muitas vezes é necessário um exame de ressonância magnética (RM) do cérebro. Tabela Teste dos nervos cranianos Tabela