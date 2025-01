Correção ou eliminação do caso

Medicamentos

Algumas vezes, estimulação cerebral profunda

Fisioterapia

Quando se conhece a causa da distonia e ela é eliminada, ou corrigida, geralmente os espasmos são reduzidos. Por exemplo, os medicamentos usados para tratar a esclerose múltipla podem reduzir os espasmos relacionados a essa doença. Quando a distonia é provocada pelo uso de um medicamento antipsicótico, a administração imediata de difenidramina injetada ou por via oral pode interromper os espasmos rapidamente e o antipsicótico deve ser retirado.

Para a distonia generalizada, é mais comum usar um medicamento anticolinérgico (como triexifenidil ou benztropina). Esses medicamentos reduzem os espasmos ao bloquear os impulsos nervosos específicos envolvidos na causa. Entretanto, esses medicamentos também podem causar confusão, sonolência, boca seca, visão turva, tontura, constipação, dificuldade de urinar e perda do controle da bexiga, que são incômodos, principalmente em adultos mais velhos. Uma benzodiazepina (um sedativo moderado), como clonazepam, baclofeno (relaxante muscular) ou os dois também são administrados normalmente. O baclofeno pode ser administrado por via oral ou através de uma bomba implantada no canal medular.

Se a distonia generalizada for grave ou não responder aos medicamentos, uma estimulação cerebral profunda pode ser realizada. Para este procedimento, pequenos eletrodos são cirurgicamente implantados nos gânglios basais (conjuntos de células nervosas que ajudam a iniciar e suavizar os movimentos musculares voluntários). Os eletrodos enviam pequenas quantidades de eletricidade para a área específica do gânglio basal que causa a distonia e, então, ajuda a aliviar os sintomas.

Algumas pessoas, principalmente crianças com distonia sensível à dopa, melhoram drasticamente quando são tratadas com levodopa e também carbidopa.

Para distonias focais ou segmentares ou para uma distonia generalizada que afete principalmente uma parte do corpo, o tratamento de escolha é a toxina botulínica (uma toxina bacteriana usada para paralisar músculos ou para tratar rugas). É injetada em músculos hiperativos. A toxina botulínica enfraquece a contração do músculo, mas não afeta os nervos. Essas injeções são particularmente benéficas para o blefarospasmo e o torcicolo espasmódico. No entanto, as injeções têm que ser repetidas em intervalos de 3 a 4 meses, pois a toxina botulínica perde a eficácia com o passar do tempo. Em algumas pessoas que recebem injeções de toxina botulínica repetidamente, o corpo produz anticorpos que a inativam. Se os músculos afetados são pequenos ou profundos no corpo, uma eletromiografia (estímulo dos músculos e registro de suas atividades elétricas) pode ser realizada para identificar os músculos a serem injetados.

A fisioterapia é útil em algumas pessoas, sobretudo as que são tratadas com toxina botulínica.