Coreia, atetose e hemibalismo

A coreia normalmente envolve as mãos, os pés e a face. O nariz pode enrugar, os olhos podem continuamente piscar e a boca ou a língua podem mover-se continuamente. Os movimentos são aleatórios e é possível que pareçam passar de um músculo para um próximo. Podem se assemelhar a uma dança. Os movimentos podem se fundir de modo imperceptível em ações intencionais ou semi-intencionais, às vezes, dificultando a identificação da coreia.

A atetose geralmente afeta as mãos e os pés. Os movimentos contorcidos e lentos geralmente se alternam ao manter partes dos membros em certas posições (posturas) para produzir um fluxo de movimento contínuo.

Quando a coreia e a atetose ocorrem concomitantemente, os movimentos são contorções, parecidos com uma dança e mais lentos do que na coreia, porém mais rápidos do que na atetose.

O hemibalismo afeta um lado do corpo. Os braços são afetados com mais frequência do que as pernas. O hemibalismo pode, temporariamente, deixar a pessoa incapacitada, pois, quando ela tenta mover o membro, o mesmo pode se lançar de um modo incontrolável. Os movimentos não podem ser suprimidos e podem ser violentos.