Considerações gerais sobre doenças do movimento

A classificação das doenças do movimento muitas vezes ajuda os médicos a identificar a causa.

As doenças do movimento são normalmente classificadas como as que causam

Diminuição ou retardo do movimento

Aumento do movimento

A doença mais comum que diminui e/ou retarda o movimento é

Os distúrbios que aumentam o movimento incluem

As estereotipias são movimentos repetitivos e rítmicos. Elas ocorrem em crianças com transtornos do espectro autista, deficiência cognitiva ou encefalite, bem como em crianças sem esses quadros clínicos. Esses movimentos geralmente podem ser interrompidos distraindo-se a criança, por exemplo, chamando a criança pelo nome.

Problemas de coordenação são, às vezes, classificados como distúrbios que aumentam o movimento. Eles são frequentemente causados por mau funcionamento do cerebelo, resultando em tremor e problemas de equilíbrio e marcha.

Em alguns distúrbios, há aumento bem como diminuição dos movimentos. Por exemplo, a doença de Parkinson causa tremores – aumento não intencional (involuntário) dos movimentos – e movimentos lentos intencionais (voluntários).

Os distúrbios que aumentam o movimento podem ser

Distúrbios rítmicos, que são, primariamente, tremores (muito embora os tremores sejam às vezes irregulares, como ocorre na distonia)

Distúrbios não rítmicos, que podem envolver movimentos lentos ou rápidos e/ou posição sustentada

Alguns movimentos rápidos, não rítmicos, como tiques, podem ser temporariamente interrompidos (suprimidos). Outros, como o hemibalismo, coreia e mioclonia, podem ser difíceis de suprimir ou impossíveis de suprimir totalmente.