Disreflexia autonômica da medula espinhal é uma reação exacerbada do sistema nervoso autônomo que ocorre em pessoas com uma lesão da medula espinhal, causando aumento de pressão arterial (hipertensão) de risco à vida.

A disreflexia autonômica ocorre de um mês a um ano depois, em 20% a 70% das pessoas que tiveram uma lesão da medula espinhal.

O sistema nervoso autônomo é a parte do sistema nervoso que regula os processos do corpo, como pressão arterial, micção, evacuação, digestão, ereção, respiração, visão, sudorese e salivação. Quando a medula espinhal é lesionada, certos nervos do sistema nervoso autônomo podem reagir de forma exacerbada à lesão ou a algum outro problema, causando o estreitamento dos vasos sanguíneos e o aumento da pressão arterial. Normalmente, outros nervos autônomos enviam sinais que descem pela medula espinhal para dilatar vasos sanguíneos, permitindo que os vasos sanguíneos transportem mais sangue e diminuindo, assim, a pressão arterial. No entanto, quando a medula espinhal sofre uma lesão, os sinais nervosos nem sempre conseguem se deslocar e descer pela medula espinhal para dilatar os vasos sanguíneos, e a pressão arterial pode permanecer alta.

A disreflexia autonômica pode ser desencadeada por

Um distúrbio do trato urinário, como uma distensão da bexiga ou uma infecção do trato urinário

Uma distensão intestinal

Úlceras de decúbito

Fraturas

Alguns procedimentos cirúrgicos

Às vezes, relações sexuais

A bexiga pode ficar distendida quando as pessoas não conseguem esvaziá-la (retenção urinária) ou quando um tubo flexível utilizado para drenar a urina (cateter urinário) estiver obstruído. O intestino pode ficar distendido quando as pessoas estão constipadas ou têm um bloqueio no intestino.

Sintomas de disreflexia autonômica Os sintomas de disreflexia autonômica variam. Em geral, eles começam repentinamente e ocorrem de forma intermitente. As pessoas com esse distúrbio podem ter dores de cabeça. Elas podem se sentir enjoadas e vomitar. Elas podem transpirar profusamente e ficar ruborizadas. A pele pode ficar seca e pálida. Outros sintomas incluem problemas com a visão, congestão nasal e sentimentos de ansiedade e tragédia. A pressão arterial elevada pode subitamente aumentar ainda mais (o que é chamado emergência hipertensiva). A emergência hipertensiva traz risco à vida. As pessoas com emergência hipertensiva podem ter uma dor de cabeça intensa e latejante, visão turva, confusão, dor torácica, falta de ar e convulsões.

Diagnóstico de disreflexia autônoma Avaliação médica Os médicos suspeitam de disreflexia autonômica quando as pessoas têm uma lesão da medula espinhal na parte superior das costas e pressão arterial muito alta, sobretudo se também apresentarem distensão da bexiga ou do intestino. Eles também verificam se há possíveis desencadeadores de disreflexia autonômica, como uma bexiga distendida.