Considerações gerais sobre doenças da medula espinhal

A medula espinhal é a principal via de comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Trata-se de uma estrutura longa, espessa e frágil que se estende a partir da base do cérebro no sentido descendente. A medula é protegida pelas costelas (vértebras) da espinha (coluna). As vértebras são separadas e amortecidas por discos formados por cartilagem.

A espinha é dividida em quatro seções e cada uma delas leva uma letra.

Cervical (C): Pescoço

Torácica (T): Tórax

Lombar (L): Região lombar

Sacral (S): Pelve e cóccix

Em cada região da coluna vertebral, encontram-se numeradas, começando pela parte superior. Esses rótulos (letra mais um número) são usados para indicar as localizações (níveis) na medula espinhal. Os médicos podem, às vezes, determinar o local em que a medula espinhal está danificada (o nível) com base nos sintomas que a pessoa apresenta. Como exemplo, se as pernas, o tronco e as mãos de uma pessoa estiverem paralisados, mas ela conseguir mover ombros e cotovelos normalmente, a medula espinhal cervical entre os níveis 7 e 8 (C7 para C8) está lesionada.

Onde a medula espinhal está lesionada?

Ao longo de toda a medula espinhal, distribuem-se 31 pares de nervos espinhais que saem por entre os espaços localizados entre as vértebras. Cada nervo espinhal sai de uma vértebra específica na medula espinhal até uma região específica do corpo. Com base neste fato, a superfície da pele foi dividida em áreas chamadas dermátomos. Dermátomo é uma área da pele em que todos os nervos sensoriais vêm de uma única raiz nervosa. A perda de sensação em um dermátomo determinado permite que os médicos localizem onde a medula espinhal está lesionada.

Dermátomos

Um nervo espinhal tem duas raízes nervosas (uma raiz motora e uma raiz sensitiva). A única exceção é o primeiro nervo espinhal, que não tem raiz sensitiva.

Raiz motora: a raiz na parte dianteira (raiz motora ou anterior) contém fibras nervosas que transportam impulsos (sinais) a partir da medula espinhal aos músculos para estimular o movimento muscular (contração).

Raiz sensitiva: a raiz da parte posterior (a raiz sensitiva ou posterior) contém fibras nervosas que transportam informações sensitivas sobre o tato, a posição, a dor e temperatura do corpo até medula espinhal.

Você sabia que...

A medula espinhal termina na parte lombar (por volta da L1 ou L2), mas a raiz nervosa continua, formando um ramo que lembra um rabo de cavalo (chamado cauda equina).

A medula espinhal é altamente organizada. O centro da medula, em forma de borboleta, constitui a substância cinzenta. Suas “asas” são chamadas cornos:

Os cornos dianteiros (anteriores ou motores) contêm células nervosas que transmitem os sinais a partir do cérebro ou da medula espinhal pela raiz motora até os músculos.

Os chifres traseiros (posteriores ou sensoriais) contêm células nervosas que recebem sinais sobre dor, temperatura e outras informações sensoriais pela raiz desde as células nervosas fora da medula espinhal.

A parte externa da medula espinhal consiste de uma massa branca que contém os caminhos das fibras nervosas (chamados tratos ou colunas). Cada trato transporta um tipo específico de sinal nervoso, seja para ir até o cérebro (tratos ascendentes) ou para voltar dele (tratos descendentes).

Medula espinhal: de e para e para cima e para baixo